Великий Новгород, , 14:12 — REGNUM Новгородский академический театр драмы имени Ф. М. Достоевского откроет новый сезон 21 сентября, в День зарождения российской государственности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского областного театрально-концертного агентства, этот творческий сезон для новгородского театра будет уже 166-м по счёту.

Он откроется премьерой по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Мамедова.

В постановке задействована большая часть труппы. В новом сезоне она пополнилась новыми артистами, среди которых — выпускники Воронежского государственного института искусств Артём Символоков, Артём Куценко и Анастасия Солопенко, а также выпускник Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова Антон Горев.

«Все они заняты в премьере, двое исполнят главные роли Евгения Базарова и Аркадия Кирсанова», — сообщили в Новгородском областном театрально-концертном агентстве.

Напомним, в Великом Новгороде с 2012 года торжественно отмечают 21 сентября День зарождения российской государственности, так как 21 сентября 1862 года в Великом Новгороде был торжественно открыт памятник «Тысячелетие России». Власти Новгородской области выступали за перенос празднования Дня России с 12 июня на 21 сентября, считая, что основные торжества, как и в 1862 году при Александре II, необходимо проводить в Великом Новгороде.