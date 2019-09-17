Магеланг, , 13:45 — REGNUM 35 художников из 17 стран приняли участие в художественной выставке под названием Borobudur International Art Exhibition 2019 в галерее Galeri Limanjawi Art House Borobudur в провинции Центральная Ява, сообщает информагентство Antara.

«На самом деле были приглашены художники из 19 стран, но приехали только 17 стран», — заявил владелец галереи после открытия выставки.

Известно, что в выставке приняли участие художники из Бангладеш, Индии, Малайзии, Непала, Нидерландов, Филиппин, Японии, Южной Кореи, Польши, Индонезии, Румынии, Тайваня, Таиланда, Турции, США, Вьетнама и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года пять художников из Индонезии и Малайзии провели совместную выставку в храме Боробудур в провинции Центральная Ява.

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