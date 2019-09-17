Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Две новые картины американского кинорежиссера Маноджа Неллиятту Шьямалана увидят свет 26 февраля 2021 года и 17 февраля 2023 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Фильмы пока не имеют названия, известно лишь, что в обоих случаях мастер мистических триллеров выступит и автором, и режиссером. О сюжете картин также ничего не известно.

Производством займется студия Universal. Президент студии Питер Крамер заявил, что гордится сотрудничеством с Шьямаланом и ожидает двух «невероятных проектов». Сам 49-летний режиссер отметил, что именно Universal — лучший вариант для «новых историй в неожиданных тонах».

В общей сложности фильмы Шьямалана собрали более $3,3 млрд за 20 мирового проката. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года вышел его фантастический триллер «Стекло».

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