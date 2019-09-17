Москва, , 11:46 — REGNUM Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило русский перевод книги Мэрилин Ялом «История жены». Об этом сообщает сайт издательства «Новое литературное обозрение».

«История жены» рассказывает о том, как менялась роль жены на протяжении человеческой истории — с античных времен до современности. Автор, разбирая конкретный исторический материал, дает ответы на вопросы о том, перестала ли роль жены быть обязательной для женщины; какие произошли изменения в представлениях о замужестве со времен древних греков; как изменилось понимание брака после появления феминистского движения.

Данная книга была выпущена в рамках книжной серии «Культура повседневности». Мэрилин Ялом — историк, сотрудница института гендерных исследований Мишель Клейман в Стэнфордском университете.