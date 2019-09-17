Сухум, , 11:33 — REGNUM Театр юного зрителя «Саби» из Северной Осетии представил в Сухуме на гастролях спектакль по мотивам абхазского эпоса «Дочь солнца», сообщает 16 сентября ТАСС.

В беседе с корреспондентом художественный руководитель театра Асланбек Галаов отметил, что год назад гастроли в Абхазию показали заинтересованность абхазского зрителя в спектаклях театра. Поэтому театр подготовил особенный подарок своим зрителям: специально для поездки в Сухум был поставлен спектакль «Дочь солнца», созданный по мотивам одноименной поэмы абхазского писателя Константина Ломиа.

«Саби» представил в Абхазии еще две свои новые постановки: «Нарты и золотое яблоко» и «Волшебная ласточка».

Гастроли театра юного зрителя в Абхазии завершатся 20 сентября.

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