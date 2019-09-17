Даллас, США, , 11:38 — REGNUM Создатели популярного приложения для знакомств Tinder снимут собственный телесериал. Об этом 16 сентября сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что в шоу из нескольких эпизодов будет «апокалиптический» сюжет с развивающейся любовной линией. Сообщается, что сериал станет «первой попыткой» Tinder выпустить авторский видеоконтент.

Напомним, Tinder — это популярное приложение для знакомств, разработанное компанией Match Group. В нём пользователи могут найти себе пару с учётом геолокации и рядом заданных параметров.

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