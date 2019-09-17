Самара, , 11:17 — REGNUM ХII открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль Земли» начал работу в Самаре. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

В этом году на конкурс свои заявки прислали более 300 авторов неигрового кино. Из них 52 работы номинированы. Главной площадкой фестиваля является ЦРК «Художественный».

В рамках мероприятия пройдут творческие встречи с артистами и режиссерами. Кроме этого, для студентов профильных ВУЗов, народный артист России Николай Досталь проведет мастер-класс.

Торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Соль земли» состоится в 14:30 часов 19 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

Напомним, что фестиваль документальных фильмов «Соль Земли» объединяет профессиональное сообщество режиссеров, сценаристов, операторов неигрового кино. За 11 лет в адрес фестиваля поступило свыше 1700 документальных фильмов.