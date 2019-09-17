Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Голливудский актер Бред Питт принял участие в прямой трансляции с МКС, из штаб-квартиры NASA в Вашингтоне 16 сентября.

Бред Питт пообщался с астронавтом Ником Хейгом, который находится на станции с марта 2019 года. Актер сделал шуточное замечание, что его корабль на студии был намного чище и опрятнее, чем оказался настоящий. Его поразило большое количество приборов, на что астронавт ему ответил, что сам оказался не готов к такому, несмотря на множество тренировок на земле.

Ник Хейг рассказал, что экипаж работает по 12 часов в сутки, а ночью заступают на вахту специалисты с Земли, они следят за работой всех систем, пока космонавты отдыхают.

Телемост прошел уже после того, как на МКС показали новый фильм с участием Бреда Питта «К Звездам». Актер спросил мнение Ника, кто больше правдоподобен в роли астронавта: Джордж Клуни в «Гравитации», или он, Бред Питт.

«Ник, нужна твоя экспертиза. Кто был более правдоподобен — Клуни или Питт», — спросил актёр у космонавта.

«Ты, абсолютно точно!», —заверил актера Ника Хейг.

20 сентября в США выходит фильм с участием Питта «К звездам». По сюжету герой актера отправляется в далекие галактики на поиски отца, который исследовал космос и исчез много лет назад. В России зрители увидят картину 26 сентября.