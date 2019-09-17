Лондон, , 11:23 — REGNUM 16 сентября редакция британской газеты The Guardian представила список из ста картин, которые, по мнению издания, являются лучшими фильмами XXI века. Об этом пишет интернет-портал журнала Искусство кино.

В списке The Guardian присутствуют два российских фильма — «Русский ковчег» Александра Сокурова и «Левиафан» Андрея Звягинцева, которые заняли 55-е и 30-е места соответственно. Оба автора хорошо известны за рубежом, их картины успешно выступают на международных кинофестивалях

В списке есть авторы, чьи картины заняли не одно место в списке. Так, например, дважды в списке встречаются такие режиссёры, как братья Коэн, Андреа Арнольд, Стивен Содерберг, Энг Ли, Джоанна Хог, Ричард Линклейтер, Уэс Андерсон, Альфонсо Куарон и Михаэль Ханеке.