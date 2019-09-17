Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Сериал американской спутниковой и кабельной телевизионной сети HBO «Чернобыль» получил семь премий «Художественного искусства Эмми». Первой из них стала премия за выдающийся монтаж звука в мини-сериале, над которым трудились Стюарт Хилликер и Винсент Пипонье. Другой наградой стала премия за выдающиеся декорации. Данную область курировали Люк Халл, Карен Уэйкфилд и Клер Левинсон.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, «Чернобыль» заработал премию за выдающуюся операторскую работу, а также за выдающееся музыкальное сопровождение и съемку одним кадром в мини-сериале.

Напомним, что вручение премии «Художественных искусств Эмми» предшествует вручению основной премии «Эмми» и выдается телесериалам, отличившимся в рамках технической составляющей.