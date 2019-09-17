Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Сериал американской спутниковой и кабельной телевизионной сети HBO «Игра престолов» получил десять премий «Художественных искусств Эмми». Первой из них стала премия за выдающуюся обработку звука в часовом эпизоде «Долгая ночь» финального сезона. Команду звукорежиссеров возглавили Тим Киммел и Тим Хэндс.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», другой наградой, которую получил сериал, стала премия за выдающиеся визуальные эффекты в эпизоде «Колокола». Контроль за работой в данной области осуществляли Джо Бауер и Стив Кулбэк. За этот же эпизод сериалу была присуждена премия в категории «Выдающиеся костюмы». Главным костюмером является Мишель Клэптон.

Кроме того, «Игра престолов» получил награды за выдающийся дизайн начальной заставки, за выдающееся музыкальное сопровождение, за подбор актерского состава и за выдающуюся съемку одним кадром. Напомним, что вручение премии «Художественных искусств Эмми» предшествует вручению основной премии «Эмми» и выдается телесериалам, отличившимся в рамках технической составляющей.