Вашингтон, , 10:55 — REGNUM В Лос-Анджелесе состоялась сорок пятая церемония вручения премии «Сатурн». Она присуждается лучшим кинокартинам и сериалам в жанрах хорор и фантастика. Лидером по количеству полученных премий стал сериал «Игра престолов». Он заработал четыре награды, среди которых три было вручено Эмилии Кларк, Питеру Динклейджу и Мэйси Уильямс. Сама картина получила звание «Лучший телесериал в жанре фэнтези».

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, в категории сериалов о супергероях лучшим был назван «Супергёрл». Среди экшн-сериалов победителем стал «Лучше звоните Солу».

Кроме того, в категории лучшая научно-фантастическая картина победу одержал очередной сериал вселенной Звездный Путь «Звездный путь: Дискавери». Звание самого жуткого хорора получил сериал «Ходячие мертвецы». Награды удостоилась также сыгравшая в нем актриса Данай Гурира. Самым захватывающим хорором стал сериал «Очень странные дела».