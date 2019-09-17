Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Руководство американской спутниковой и кабельной телевизионной сети HBO объявило о начале работы над сериалом «Американха». Сюжет социальной драмы основан на одноименном романе нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи и вращается вокруг нелегкой судьбы девушки, взрослеющей в условиях диктаторского правления в Нигерии. После того, как главная героиня истории влюбляется в одноклассника, они решают бежать из страны.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главную роль исполнит обладательница премии «Оскар» Лупита Нионго, известная по таким картинам, как «12 лет рабства» и «Мы».

Шоураннером сериала станет Данай Гурира, известная зрителям по кинофильму «Черная пантера» и сериалу «Ходячие мертвецы». Исполнительными продюсерами станут Андреа Колдервуд, подарившая миру кинокартины «Последний король Шотландии» и «Мальчик, который обуздал ветер», и Нэнси Вон, работавшая над созданием сериала «Джессика Джонс».