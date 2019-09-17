Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Марта Кауфман и Кевин Брайт опровергли слухи о том, что культовый телевизионный сериал «Друзья» получит продолжение. Они аргументировали это тем, что картина была посвящена времени в жизни человека, когда друзья являются его семьей, а для персонажей сериала это время давно прошло. Напомним, что сюжет комедийного ситкома вращается вокруг компании товарищей, которые связаны между собой общими жилищными условиями и глубокими эмоциональными отношениями.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главные роли исполнили обладательница премий «Эмми», «Золотой Глобус» и премии Гильдии киноактеров США Дженифер Энистон, также известная по кинокартинам «Притворись моей женой» и «Марли и я», Кортни Кокс, снявшаяся в кинокартине «Крик», Лиза Кудроу, сыгравшая одну из ролей в фильме «P.S. Я люблю тебя», Мэттью Перри, полюбившийся зрителям по дилогии «Девять ярдов», и Мэтт ЛеБлан.

Кроме того, за все десять сезонов сериала в нем успело сняться огромное количество приглашенных актеров, среди которых такие лица как Брэд Питт, Дэнни Де Вито, Пол Радд, Джордж Клуни, Алек Болдуин, Шон Пенн, Гэри Олдмен, Брюс Уиллис, Робин Уильямс и Джулия Робертс.