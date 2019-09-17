Москва, 17 сентября 2019, 10:10 — REGNUM Сегодня, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссёра и актёра Владимира Меньшова с юбилеем. Меньшову исполнилось 80 лет, сообщается на сайте Кремля.
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По мнению президента, главный секрет успеха режиссёра — неустанный подвижнический труд, тонкое чувство эпохи, умение находить темы и увлекать зрителя интересными темами»
«Своим творчеством Вы обогащаете легендарные традиции отечественного кинематографа», — подчеркнул Путин и пожелал Владимиру Меньшову здоровья и благополучия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского оскаровского комитета, режиссёр и обладатель «Оскара» Владимир Меньшов заявил, что нет никакой необходимости в реформировании Российского оскаровского комитета.
Подробнее: Владимир Меньшов: нет необходимости в реформе оскаровского комитета России