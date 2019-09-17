Париж, , 10:29 — REGNUM Центр Помпиду в Париже представил ретроспективу выдающегося художника Френсиса Бэкона. Таким образом, знаменитое собрание продолжает серию выставок самых значимых мастеров XX века. Об этом сообщает портал Центра Помпиду.

Выставка «Френсис Бэкон: книги и живопись» представляет работы художника, созданные им в период с 1971 по 1992 год. Последний раз выставка работ Бэкона проходила в Центре Помпиду более 20 лет назад, в 1996 году.

Особенность выставки — акцент на книгах, которые читал Бэкон. Шесть залов выставки представляют отдельные литературные произведения, которые были найдены в библиотеке художника, а актеры зачитывают отрывки из них. Сам Бэкон признавал, что литература является мощным стимулом для его воображения.

Выставка продлится до 20 января.