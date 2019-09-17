Лос-Анджелес, США, , 09:13 — REGNUM Зрители снова увидят «Железного человека» в «Черной вдовой», который выйдет на экраны в 2020 году, сообщает Deadline.

По сообщению портала, актер Роберт Дауни-младший вернется в качестве загадочного «Железного человека» вселенной Marvel в приквеле «Черная вдова», главную роль в котором сыграет Скарлет Йоханссон.

По сюжету финальной части саги «Мстителей», Тони Старк пожертвовал собой, чтобы уберечь Землю от уничтожения, за что был признан лучшим актером, на прошедшей 13 сентября церемонии награждения премии «Сатурн», а лучшим фильмом, основанным на комиксах признаны «Мстители: Финал».