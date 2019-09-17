Благовещенск, , 07:01 — REGNUM 17-й российский фестиваль кино и театра «Амурская осень» открылся в Благовещенске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это одно из главных культурных мероприятий региона, фестиваль пройдёт на территории всей области, дотянется до самых дальних населённых пунктов, куда поедут артисты и актёры, участвующие в фестивале.

Специальный приз фестиваля «За вклад в мировой кинематограф» получил почётный гость фестиваля, югославский актер Гойко Митич.

«Я очень рад сегодня оказаться здесь. На экране показали кадры из моих фильмов. Мы очень долго снимали их ещё в Советском союзе. Было трудно, но я рад, что их до сих пор помнят, что сегодня я здесь». Гойко Митич

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», куда съехались представители кинематографа из Китая, США, Индии, Японии, Кореи, Вьетнама и других стран.