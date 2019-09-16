Екатеринбург, , 19:46 — REGNUM В Екатеринбурге утверждён обновлённый эскиз арт-объекта Покраса Лампаса, который будет украшать площадь Первой пятилетки. Решение приняли члены рабочей группы по подготовке фестиваля «Стенограффия», сообщает пресс-служба мэрии.

Комиссию возглавляет вице-мэр Екатерина Кузёмка. Она отметила, что новый вариант композиции был создан с учётом пожеланий жителей города. При этом комиссия сала площадкой, на которой обсуждали судьбу работы Лампаса. От прошлого варианта, с изображением креста, решено было уйти, чтобы не допустить разночтений по поводу концепции «Супрематического креста».

«Видоизменённая работа должна стать символом того, как различные стороны умеют слышать и слушать друг друга, а также находить компромисс при решении различных вопросов», — заявила Кузёмка.

Как сообщало ИА REGNUM, арт-объект был создан на площади Первой пятилетки в рамках фестиваля «Стенограффия». Однако затем дорожные рабочие его повредили, ремонтируя дорогу. После этого часть горожан возмутились тем, что рисунок содержит в себе крест, по которому ходят ногами.

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