Екатеринбург, , 18:47 — REGNUM В Екатеринбурге на площади Первой пятилетки будет размещён арт-объект, не содержащий креста. Исправленный эскиз работы представил художник и графиттист Покрас Лампас.

На своей странице в соцсетях художник отметил, что искусство может не только разрознять общество и искать в нём проблемы, но и объединять. Свои проекты, ценности и мысли он охарактеризовал как всегда связанные с поиском общего и с единством. Это касается традиций письменности и современной культуры, переосмысленных через каллиграфию.

«И эта площадь для меня — настоящая проверка того, во что я верю», — отметил Лампас.

Как сообщало ИА REGNUM, «Супрематический крест» был размещён на площади в рамках фестиваля «Стенограффия». Спустя некоторое время объект испортили дорожные рабочие. А после разразившегося скандала часть православной общественности возмутилась тем, что пешеходы ходят по изображению креста, и потребовала убрать крест из-под ног.

В итоге Лампас, который собирался в конце августа восстановить испорченный арт-объект, отложил свой визит. А затем на переговорах представители «Стенограффии» и православной общественности пришли к компромиссу — крест будет устранён.

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