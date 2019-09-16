Майкоп, , 18:26 — REGNUM Передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) поступят в Адыгею в 2024 году в рамках нацпроекта «Культура». Планируется закупка восьми автоклубов с оборудованием для кинопоказов, сценой, световой и звуковой аппаратурой.

«Первые в республике восемь мини-концертных залов на колесах мы получим в 2024 году. Это позволит проводить культурно-массовые мероприятия в аулах и селах, где, к сожалению, пока нет домов культуры», — цитирует ТАСС первого замминистра культуры республики Ольгу Гавшину.

По её словам, на обеспечение учреждений культуры Адыгеи специализированным автотранспортом для обслуживания населения будет направлено порядка 42 млн рублей, из которых 37,6 млн рублей — средства из федерального бюджета.

Читайте также: Пять домов культуры в селах Адыгеи отремонтируют в 2020 году