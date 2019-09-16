Ульяновск, , 17:54 — REGNUM Во всех муниципалитетах Ульяновской области будет запущен проект «Земский театр». Руководителям любительских театральных коллективов будут выплачивать 1 млн рублей на приобретение жилья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов, говоря о данном проекте, отметил, что власти рассчитывают на появление театров в каждом муниципалитете, которые должны стать «объединяющим началом новой творческой деятельности» для населения. И предлагаются «особые условия» тем, кто готов «работать над созданием театров» в сельской местности — выплату 1 млн рублей компенсации на приобретение жилья руководителям любительских творческих коллективов.

В регионе подчёркивают, что репертуарная политика «Земского театра» будет основана на «высокохудожественной литературе, документальных и краеведческих материалах».

Отметим, ранее планировалась, что проект «Земский театр» заработает в сентябре 2019 года в пилотном режиме. В 2021 году, если он даст высокие результаты, предполагалось распространить его на всю область.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 13 сентября Ульяновская область в седьмой раз принимала номинантов и лауреатов «Золотой маски». На сцене Ульяновского драматического театра имени Ивана Гончарова выступили три московских театра, театр юного зрителя «Nebolshoy театр» принимал гостей из Хабаровска, также показы в Димитровграде.