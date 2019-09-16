Иркутск, , 17:48 — REGNUM 18-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина пройдет в Иркутске с 19 по 23 сентября. Для конкурсного показа отборочная комиссия выбрала 28 кинолент отечественных и зарубежных режиссеров. Отметим, что в этом году было подано рекордное количество заявок — 701 работа из 87 стран мира.

Фильмы будут бороться в номинациях «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм». Картина о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал». Также будут вручены специальные призы молодежного жюри, кинокритиков и приз зрительских симпатий. Лучший фильм станет обладателем Гран-при фестиваля и получит приз 200 тысяч рублей.

Председателем жюри станет кинорежиссер, сценарист, кинодраматург, продюсер, актер кино Владимир Грамматиков. Все члены жюри на площадке Дома кино проведут мастер-классы, на которые смогут попасть все желающие.

Проведут мастер-классы и приглашенные гости фестиваля, известные театральные режиссеры Владимир Золотарь, Кирилл Вытоптов и Елизавета Бондарь.Также планируется показ спектаклей московского Театра Наций под руководством Евгения Миронова.