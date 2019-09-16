Москва, , 17:20 — REGNUM 16 сентября в Московском цирке на Цветном бульваре состоится грандиозное гала-шоу, приуроченное к 100-летнему юбилею отечественного цирка.

Как сообщил на пресс-конференции художественный руководитель — главный режиссер «Росгосцирка» Гия Эрадзе в представлении примут участие все звезды отечесвтенной сцены — Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Наташа Королева, Кристина Орбакайте и многие другие. Вести праздничный концерт будет Максим Галкин. «Мы постараемся это сделать душевно, красиво, дата обязывает. Такого масштаба давно не было», — отметил режиссер-постановщик.

Гия Эрадзе отметил, что зрители увидят выступление представителей цирковой династии Корниловых, медвежий цирк Филатовых и Юрия Куклачева со знаменитыми подопечными. «Мы пригласили на эту дату всех ветеранов советского цирка. Приедет очень много артистов, которые не виделись большое количество лет», — подчеркнул режиссер. В дальнейшем планируется устроить гастрольный тур этого гала-шоу по городам России.