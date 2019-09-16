Москва, , 16:27 — REGNUM Музей русского импрессионизма готовит масштабную выставку «Импрессионизм и испанское искусство». В экспозиции будут представлены картины известных испанских мастеров этого художественного направления, созданные на рубеже ХХ — XIX веков.

57 живописных полотен, графика и скульптуры привезут в Москву из 14 ведущих музеев Испании и частных коллекций, среди которых такие знаменитые собрания как Национальный музей искусства Каталонии, музей Монтсеррат, Музей изобразительных искусств Бильбао и другие.

18 испанских художников, таких как Хоакин Соролья, Рамон Касас, Дарио де Регойос и других, работали бок о бок с французскими импрессионистами, участвовали в первых выставках этого нового для конца XIX века направления в европейском искусстве. Его представители стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости. Среди российских художников, отдавших дань этому направлению, такие мастера как, Константин Коровин, Петр Кончаловский и Борис Кустодиев.

Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» откроется 10 октября и продолжит работу до 26 января 2020 года. Она пройдет при поддержке посольства Испании в Москве, а ее куратором выступит историк искусства и писатель из Каталонии Франческо Фонтбона.