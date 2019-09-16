Москва, , 15:53 — REGNUM В Москве открывается IV фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». На форуме будут показаны 40 музыкальных спектаклей 30 российских театров. В рамках смотра пройдут тематические программы: «Диалоги об опере», Академия старинной музыки OPERA OMNIA, а также цикл студенческих показов и детская программа. Учредитель и организатор фестиваля — Ассоциация Музыкальных Театров (АМТ), при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда Президентских грантов. Как отмечается на сайте Ассоциации, в нынешнем году фестиваль совпадает с 15-летием АМТ. Поэтому афиша фестиваля не ограничивается спектаклями, а включает в себя конференции и круглые столы по наиболее актуальным вопросам театрального дела, встречи мастеров театрального искусства и студенчества.

Спектакли фестиваля «Видеть музыку» будут проходить на сценах ведущих музыкальных театров столицы в течение двух месяцев. Завершится смотр 11 ноября в Бетховенском зале Большого театра торжественной церемонией и вручением премии «ЛЕГЕНДА».