Лос-Анджелес, США, , 15:47 — REGNUM Джеймс Грэй заявил, что его никогда не беспокоили задержки в производстве картины «К звездам» (Ad Astra), возникшие по причине заключения сделки между Disney и Fox. Об этом 16 сентября сообщил портал Digital Spy.

Режиссер отметил: он не опасался того, что фильм может вообще не выйти в прокат, а думал лишь о том, когда и как это произойдет.

«Потому что это не имеет никакого отношения к вам, не имеет никакого отношения к вашему фильму», — пояснил Грэй, добавив, что на рынке действуют настолько мощные силы, что единственное, что можно в этом случае сделать — это сидеть, ждать и надеяться на лучшее.

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Главную роль в предстоящем фантастическом триллере «К звездам» исполнил известный голливудский актер Брэд Питт. Премьера картины в России состоится 23 сентября 2019 года.

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