Выборг, Ленинградская область, , 15:20 — REGNUM В городе Выборг Ленинградской области проходит международный театральный кукольный фестиваль «Балтийский куловорот». Его участниками стали 17 театров из семи стран мира.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, в течение восьми фестивальных дней на площадке областного театра драмы и кукол «Святая крепость» покажут кукольные спектакли в разных жанрах и для разных возрастов.

Среди участников фестиваля как состоявшиеся театры «с именем», так и молодые творческие коллективы, в том числе студенты Российского государственного института сценических искусств.

Постановки сопровождаются мастер-классасми и творческими встречами с артистами и режиссерами. Фестиваль завершится 22 сентября.