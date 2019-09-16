Лос-Анджелес, США, , 14:56 — REGNUM В США в возрасте 49 лет ушел из жизни актер Брайан Терк, известный зрителям по сериалу «Беверли-Хиллз, 90 210». Об этом 16 сентября сообщил портал The Sun.

Отмечается, что причиной смерти Терка стало онкологическое заболевание, с которым он боролся на протяжении последнего года. Актер был женат и имел восьмилетнего сына.

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В сериале «Беверли-Хиллз, 90 210» Брайан Терк исполнил роль Тини. Актер также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Американский пирог», «Парк юрского периода: Затерянный мир», «Баффи — истребительница вампиров», «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе» и других.

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