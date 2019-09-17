17 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Настало время раскрыть истину: только чудовище может придать экспрессии скучной жизни! Рассказываем о чудовищах: знаете, как им непросто? А ведь всякий, лет этак от 4 и до 10 точно знает: нет друга лучше!

Елена Соковенина, , 11:41 — REGNUM Нет на свете друга лучше, чем какой-нибудь ужасный монстр или жуткое чудище! Это все знают. Ладно, это знают все лет этак от четырёх до десяти. Взрослые (не все, но многие) почему-то сомневаются. Им почему-то кажется, что лучший друг — это кто-нибудь пушистый во всех отношениях. Настало время раскрыть истину: только чудовище может придать экспрессии скучной жизни!

Бертран Сантини. Чуд

На самом-то деле в каждом из нас живёт чуд… кстати, а знаете, кто такой Чуд? Сейчас узнаете.

Бертран Сантини. Чуд

Чудище, от одного вида которого кровь стынет в жилах, мучается нелепой ситуацией: у всех, знаете ли, свои слабости. Бедное ужасное чудище ведь питается маленькими детьми (как и положено) — а чувствительный желудок переваривает только добрых, милых, хороших, послушных детишек. Где, спрашивается, таких взять, когда с виду славные малыши только и делают, что издеваются над Чудом? Вот вы говорите, самозащита. Да ведь это сплошное превышение необходимой самообороны, пинание лежачего, избиение младенцев! Да рядом с этими современными детишками покажется сущим младенцем даже кровожадный Чуд.

В общем, маленькая отважная Мадлен с большим сердцем объявилась как раз вовремя. И тут снова беда: нельзя же есть друга! Или можно? Придётся решаться хоть на что-нибудь.

Чудище, нет слов, страшное. И страшно обаятельное в своей по-детски наивной искренности.

Автор этой книги, Бертран Сантини — не только писатель, но и сценарист, дизайнер и режиссёр анимации. Это многое объясняет: кто же лучше понимает детей с их любовью к стр-рашным историям и поиском друга! А материализовал Чуда Лоран Гапайяр — не только иллюстратор, но и геймдизайнер, и художник кино. (Кстати, это с иллюстрациями Гапайяра выходит серия Кристель Дабо «Сквозь зеркала»).

Похоже, эти двое знают толк в чудищах.

6+

Самокат

Туутикки Толонен. Бука

Говорящий халат… ой, простите, Бука! Та, которой вечно пугают малышей — предстанет перед нами в качестве няни. Хило, Каапу и даже шестилетнюю Майку ожидает сюрприз — дети-то ведь уверены, что бук не бывает! Мама уезжает в командировку, папа (его из-за частых отлучек называют Незримый Глас) опять застрял в пути, так что разбираться, что да как, некому. Главное, чтобы кто-нибудь присмотрел за детьми (похожее начало в «Мэри Поппинс»). А вот теперь самое время сказать про Говорящий халат: он остаётся единственным взрослым. Если можно так выразиться. Единственным взрослым, кроме Буки. Которой предстоит воспитывать троих малышей.

4+

Росмэн

Наталья Поваляева. Мэри-Энн и чудовище с Оксфорд-стрит

Наталья Поваляева. Мэри-Энн и чудовище с Оксфорд-стрит

А вот эта история адресована скорее родителям. Дети, уходите, тут некоторые шутки не для вас. Значит, дело вот в чём: однажды девочка по имени Мэри-Энн шла по Оксфорд-стрит, да и решила заглянуть в яму. Это опытная девочка, она много читала и знает, что если есть яма, так наверняка кто-то есть. А кто? Наверняка чудовище. А это может стать началом прекрасной дружбы!

Казалось бы, что здесь такого, что мешает детям стать читателями этой истории — совсем небольшой по объёму, хулиганской в духе Роальда Даля и очень насыщенной событиями? Да почти ничего. Дети куда более циничны, чем хотелось бы взрослым. Электронный формат (книга электронная) тоже вряд ли помеха. А вот по-настоящему взрослой эту историю делает родительский контекст: история на самом деле — про переход от детства с его сказочным исполнением желаний к юношескому «здравствуй, мама, это Чудовище, оно будет жить с нами».

Мамы и папы поймут.

12+

Эдвенчер-Пресс

Борис Войцеховский. Чудище и капитан

Ни один родитель не отпустит ребёнка в самостоятельное путешествие, ещё чего. Только и остаётся, что уйти в дальнее плаванье. А как тут не уйти, если к вам явились матросы, оставшиеся без капитана? Эта история произошла с пятилетним Борей Розенталем — его уговорили, и он, так уж и быть, выручил экипаж корабля. И вот на одном необитаемом острове нашлось очень подходящее Чудище!

Тоже начало прекрасной дружбы — и очень смешная стихотворная сказка как раз о том, что если кто выглядит свирепым и ужасным, он, скорее всего, просто без друга одичал.

4+

Клевер

Роаль Даль. Большой и Добрый великан

Роаль Даль. Большой и Добрый великан

Куда же без классики? Фильм «Большой и Добрый Великан», если вдруг кто-то ещё не знает, снят по книге Роальда Даля — такого знаменитого, что в Англии его называют сказочником номер один во всём мире. «Чарли и шоколадную фабрику», например, он написал. Так вот, о Большом и Добром Великане для тех, кто с ним почему-то не знаком. Тонкая интеллигентная личность. Отличается большой душевной чуткостью и большими ушами. Ловит и коллекционирует сны. Мог бы прославить великанский род, не будь у него огромного количества кровожадных коллег. Ладно, правду: БДВ — единственный добрый великан в мире. Ему придётся очень непросто, когда он похитит из приюта девочку Софи. Во-первых, нужно будет сильно постараться, чтобы её не съели. А во-вторых, придётся идти против своих. Хуже того, придётся обезвреживать великанов!

Поскольку мы в Англии, в деле окажется замешана Её Величество. Это важно, потому что БДВ не слишком хорошо воспитан, а в Букингемском дворце к такому не привыкли. И ещё он большой перепутаник.

6+

Самокат

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