Рязань, , 14:12 — REGNUM В Рязанской области к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина выпустят памятную медаль. Знаком будут награждать граждан России и иностранцев за заслуги в разных сферах, способствующих развитию региона. Награда учреждается губернатором Николаем Любимовым, соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Круглый медальон будет диаметром 32 мм, изготовят его, как и планку, из серебристого металла. На аверсе медали разместят портрет русского поэта с его подписью, на реверсе — дом в селе Константиново, где родился Сергей Есенин.

К нагрудному знаку будут вручать удостоверение. Кандидатуры награждаемых согласовываются с губернатором области. Планируется, что медаль вручат не более 2,5 тыс. человек.