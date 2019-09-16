Москва, , 13:39 — REGNUM Известный советский и российский актер театра Юрий Колычев ушел из жизни на 91-м году жизни. Об этом сегодня, 16 сентября сообщил сайт Пятого канала.

По имеющейся информации, тело Колычева обнаружили в его московской квартире, смерть наступила по естественным причинам.

Юрий Колычев родился 15 декабря 1928 года. После выпуска из Театрального училища им. М. С. Щепкина в 1950 году он пошел работать в Малый театр, в 1957 году стал артистом труппы Московского театра имени Ленинского комсомола.

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Звание заслуженного артиста РСФСР Юрий Колычев получил в декабре 1977 года, звание народного артиста РСФСР — в мае 1989-го. За свою карьеру он исполнил в театре более 50 ролей.

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