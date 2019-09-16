Бишкек, , 13:20 — REGNUM Фильм «Аврора» режиссера Бекзата Пирматова выдвинут от Киргизии на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», сообщает 16 сентября издание 24. kg со ссылкой на союз кинематографистов республики.

Сюжет фильма разворачивается в санатории «Аврора» на озере Иссык-Куль, в котором сохранилась обстановка времен Советского Союза. Действия картины описывают историю одного дня в санатории, который олицетворяет собой Киргизию и главные проблемы в республике.

Отметим, фильм «Аврора» стал первым фильмом от Киргизии, который вошел в десятку лучших картин конкурса «Новые веяния» азиатского кинофестиваля BIFF в Южной Корее. Картина также была включена и в другие международные конкурсные программы.

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