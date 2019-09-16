Лос-Анджелес, США, , 12:43 — REGNUM Режиссер Грег Руссо объявил о старте съемок нового фильма «Смертельная битва» (Mortal Kombat) по популярной серии видеоигр. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/WriterRusso/status/1173380438586318848

«Пусть Старшие Боги присматривают за нами!», — написал Руссо в комментарии к публикации, разместив в ней фотографию хлопушки. Премьера картины запланирована на 2021 год. В ней снимутся такие актеры, как Льюис Тан, Джессика МакНэми, Хироюки Санада, Джош Лоусон, Мехкад Брукс и другие.

https://www.instagram.com/p/B2Mb1pph3ml/

Ранее Мехкад Брукс опубликовал на своей странице в Instagram видео со съемочной площадки фильма, с демонстрирацией подготовки актеров к съемке одной из боевых сцен. Актер исполнит в будущей картине роль Джакса.

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