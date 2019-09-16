Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову грозит штраф. После выступления музыкального коллектива на «Ростов-Арене» на артиста подано заявление в полицию.

Поводом для обращения в правоохранительные органы стала нецензурная брань, которую слышали 46 тыс. человек, пришедших на концерт. В связи с этим специалист правового отдела управления Минкультуры России по Южному федеральному округу написала заявление.

ИА REGNUM напоминает, что шоу, которое было устроено на ростовском стадионе, собрало множество нелестных отзывов. Некоторые зрители отметили, что давно не слышали столько мата со сцены.

Ещё в 2016 году Шнуровзаявлял, что не перестанет петь, даже если за исполнение песен ему придется отдавать всю выручку от концертов.