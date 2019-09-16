Судак, Крым, , 13:54 — REGNUM В Крыму в танцевальной смене всероссийского молодежного форума «Таврида 5.0» приняли участие более 200 хореографов. Шестерым участникам присудили гранты в размере 2,75 млн рублей на развитие творческих проектов, сообщает пресс-служба организатора 16 сентября.

Победители грантового конкурса Пресс-служба «Тавриды»

Хореографы за работой Пресс-служба «Тавриды»

Во время смены танцоры подготовили номера, с которыми выступили на Дне города в Судаке 14 сентября 2019 года. Днем ранее ведущие хореографы «Тавриды» провели мастер-классы для учащихся крымских танцевальных школ: дети и подростки приехали на территорию арт-кластера «Таврида». Также в рамках смены ее участники посетили Лозовскую специальную школу-интернат с целью научить ее воспитанников танцевать.

В рамках грантового конкурса были отмечены шесть участников: каждый получил финансовую поддержку от 200 тысяч до 800 тысяч рублей. Среди проектов в победивших заявках — танцевальные марафоны, фестивали, студенческие чемпионаты и даже бал.

Победители грантового конкурса Пресс-служба «Тавриды»

Глава проекта «Таврида» Сергей Першин отметил, что в 2019 году смены форума впервые проводятся осенью, к тому же в измененном формате — теперь участники сами формируют свое расписание, выбирая интересующие их пункты из пула образовательной программы. Это позволяет, по мнению Першина, сформировать сознательное и мотивированное профессиональное сообщество.

Ранее на «Тавриде» прошел фестиваль творческих сообществ: его участники получили грантовую поддержку в размере 87 млн рублей.

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