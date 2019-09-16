Иваново, , 12:26 — REGNUM Второй российский фестиваль телесериалов «Пилот» стартует в Иванове 20 сентября. До 22 сентября в рамках фестиваля жители и гости города смогут бесплатно посетить показы 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры. Лучший пилот телесериала выберут зрительским голосованием, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Билеты все желающие могут получить на информационной стойке в кинотеатре «Лодзь» 17−22 сентября.

Показы пилотных серий российских телесериалов начнутся уже в первый день фестиваля, 20 сентября — в кинотеатре «Лодзь». Первыми сериалами, представленными на суд зрителей, станут мистический «Документалист. Охотник за призраками» (в главной роли — Аристарх Венес) и ироничный детектив «Герой по вызову» (в главной роли — Евгений Миллер). Также в рамках фестиваля состоится показ одного из самых ожидаемых сериалов осени — биографической картины «Магомаев». Консультантом на съемках выступила вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская, роль самого Магомаева исполнил Милош Бикович. Также в первый день состоится показ ретродрамы «Тонкие материи» — сюжет сосредоточен вокруг привилегированной 100-й секции универмага «Столица», время действия — начало 1960-х.

21 сентября состоятся показы комедийных сериалов «Дылды» о женской студенческой команде по волейболу, «Девушки с Макаровым» — о наставнике девушек-полицейских, «Иванько» — о провинциальном барде-песеннике. Также будет представлен «Полярный-17» с Иваном Охлобыстиным и Михаилом Пореченковым в ролях., также состоится премьерный показ ряда других проектов. 22 сентября зрителям представят медицинскую драму «Чудо-доктор», «Детективный синдром», триллер «Спи со мной», снятый по мотивам расследования дела «ангарского маньяка», детектив «Тень за спиной», триллер «Колл-центр» и семейную трагикомедию «Родительский комитет».

По итогам фестиваля зрители назовут лучший пилот телесериала, профессиональное жюри — определит лучшие работы по нескольким номинациям.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Пилот» проводится в Ивановской области с 2018 года. Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, генеральным продюсером — актриса Светлана Дрыга. В попечительский совет фестиваля «Пилот» входит губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.