Москва, , 10:06 — REGNUM 16 сентября в Новой Третьяковке на Крымском валу открывается выставка работ выдающегося русского живописца Василия Поленова. Экспозиция приурочена к 175-летию одного из самых ярких и тонких отечественных пейзажистов, блестящего педагога, театрального художника, архитектора, композитора, литератора и общественного деятеля. Об этом сообщается на официальном портале Третьяковской галереи.

На выставке представлено более 150 произведений Василия Поленова разных художественных жанров и направлений — пейзажи, портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты. Картины из своих собраний прислали в Москву 14 музеев и частных коллекций страны.

Специально для выставки впервые из Русского музея в Санкт-Петербурге привезено знаменитое полотно мастера «Христос и грешница», написанное в 1888 году .