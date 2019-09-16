Новосибирск, , 12:19 — REGNUM В Новосибирске подведены итоги книжного фестиваля «Новая книга», который проводился в городе в период с 13 по 15 сентября. Об этом сообщает официальная страница литературного фестиваля «Новая книга».

Данный фестиваль стал четвертым по счету для новосибирцев. Центром события стала книжная ярмарка, которая предложила вниманию посетителей книги как крупных, так и малых, как столичных, так и региональных издательств. Особое место — исключительное для данного фестиваля — было отведено новосибирскому самиздату.

Помимо книжной ярмарки гостей мероприятия ждала насыщенная программа мероприятий: лекции, встречи с авторами, музыкальные выступления, мастер-классы, интерактивы для аудитории детского возраста.