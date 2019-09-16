Ульяновск, , 12:54 — REGNUM 16 сентября в ульяновском Дворце книги пройдет открытие XIX Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Об этом сообщает Литературная газета.

Ульяновский Форум является преемником фестиваля «Липки», который долгое время проходил на территории одноименном подмосковной деревни. В нынешнем формате он пройдет с 15 по 21 сентября. Юные прозаики, поэты и критики будут обучаться мастерству у признанных писателей.

В ходе Форума жителям Ульяновска и гостям события представится возможность побеседовать с именитыми гостями: главным редактором журнала «Иностранная литература», переводчиком и литературоведом Александром Ливергантом, главным редактором «Литературной газеты», поэтом и прозаиком Максимом Замшевым, а также и Сергеем Шаргуновым, Константином Кедровым, Мариной Степновой и др.