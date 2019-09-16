Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Джордж Мартин, известный писатель-фантаст, автор серии «Песнь Льда и Пламени», положенной в основу сюжета сериала «Игра престолов» публично озвучил собственные критические замечания относительно сюжетных перипетий романов Рональда Толкина «Властелин колец». Об этом сообщает The Independent.

Свою позицию Джордж Мартин озвучил на церемонии вручения ему медали Берка, престижной награды, которой Тринити-Колледж в Дублине отмечает выдающихся деятелей за весомый вклад в развитие культуры.

Джордж Мартин сообщил, что несмотря на то, что он является поклонником творчества Р. Толкина, ряд сюжетных поворотов во «Властелине колец», а также некоторые стилистические ходы Толкина вызывают у него негативное отношение. Среди прочего, Мартин отметил, что финал саги кажется ему упрощением и вызывает много вопросов: например, неизвестно, что случилось с орками после прихода Арагорна к власти. Также, по мнению автора «Игры престолов», в романах Толкина не сообщается о возможности брака между, например, орками и эльфами, а также представителями других фантастических рас.