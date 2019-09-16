Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM Опубликован второй трейлер предстоящего байопика «Форд против Феррари». Ролик был выложен 15 сентября на YouTube-канале 20th Century Fox.

Снял картину режиссер Джеймс Мэнголд. Сюжет расскажет о том, как конструктор Кэрролл Шелби (Мэтт Дэймон) и автогонщик Кен Майлс (Кристиан Бэйл) создавали революционную для Ford Motor Company гоночную машину GT40 Mk. II № 2.

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Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года. В фильме также снялись Джон Бернтал, Джош Лукас, Ноа Джуп и другие.

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