Торонто, Канада, , 11:08 — REGNUM Главный приз Кинофестиваля в Торонто (TIFF) взяла картина режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Об этом 15 сентября сообщил сайт канадского телеканала CTV News.

Стоит отметить, что картина Вайтити получила смешанные отзывы критиков. Например, на известном портале Metacritic ей начислили лишь 52 из 100 баллов. Однако это не помешало «Кролику Джоджо» обойти в конкурсе зрительских симпатий TIFF «Брачную историю» Ноя Баумбаха и «Паразитов» южнокорейского кинематографиста Пон Чжун Хо.

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«Кролик Джоджо» представляет собой сатиру на тему жизни нацистской Германии во времена Второй мировой войны. В центре повествования находится мальчик, имеющий воображаемого друга Адольфа Гитлера, однажды он обнаруживает в своем доме прячущуюся еврейскую девочку. Главным отличием Кинофестиваля в Торонто является то, что победителя в конкурсе определяют зрители, а не жюри.

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