Москва, , 11:08 — REGNUM 17 сентября в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве откроется «Русский Йорданс»: картины и рисунки из собраний России».

В экспозиции будут представлено большинство работ выдающегося фламандского художника XVII века Якоба Йорданса. Работы мастера прислали в Москву Государственный Эрмитаж, Екатеринбургский и Нижегородский музеи изобразительных искусств, а также Пермская художественная галерея.

Как отмечается в релизе Пушкинского музея, «произведения Йорданса отличают барочная выразительность пластических форм, прославляющая красоту и изобилие материального мира, торжественное звучание колорита и изобретательность в построении композиции».