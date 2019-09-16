Вена, , 10:59 — REGNUM 14−15 сентября в столице Австрии состоялся традиционный русско-австрийский уличный фестиваль. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Австрии на своей официальной странице в Twitter.

Фестиваль прошел в районе Ландштрассе в переулке Жоресгассе. Перед гостями мероприятия выступили посол России в Вене Дмитрий Любинский, представители Русской православной церкви, а также несколько музыкальных коллективов. На фестивале можно было приобрести традиционные русские сувениры и блюда, поучаствовать в мастер-классах. Желающие смогли посетить с экскурсией Собор святителя Николая Чудотворца, принадлежащий к венской епархии РПЦ.

В этом году фестиваль впервые проходил при поддержке Центрального административного округа г. Москвы.