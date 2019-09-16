Цхинвал, , 10:52 — REGNUM Директор Юго-Осетинского государственного драматического театра Мадина Валиева во время VI Театрального форума в рамках выставки Prolight+Sound NAMM Russia встретилась с заместителем генерального директора Большого театра Андреем Проничевым. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества двух театров. Об этом сообщает 15 сентября ИА «Рес».

Здание Юго-Осетинского государственного драматического театра им. Коста Хетагурова Cominf.org

Как отметила начальник отдела развития Юго-Осетинского госдрамтеатра и связей с общественностью Рада Дзагоева, Валиева и Проничев обсудили перспективы сотрудничества в вопросах повышения квалификации для административно-технического персонала югоосетинского театра.

Мадина Валиева рассказала, что посетила производственные цехи Большого театра. «Опыт коллег уникален и необходимо по возможности перенимать его», — отметила директор драмтеатра.

VI Театральный форум в рамках выставки Prolight+Sound NAMM Russia проходил в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве 12−14 сентября. В мероприятии приняли участие директоры театров и руководители театральных технических цехов. Южную Осетию представляли директор Юго-Осетинского драматического театра им. Коста Хетагурова Мадина Валиева и главный инженер театра Багир Гаглоев.

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