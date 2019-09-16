Тбилиси, , 10:37 — REGNUM Тбилисский симфонический оркестр под управлением Вахтанга Кахидзе открыл международный музыкальный фестиваль «Осенний Тбилиси», передает 16 сентября телеканал ImediNews.

В фестивале принимают участие известные музыканты из Италии, Латвии и Израиля, которые выступят перед зрителями вместе с Тбилисским симфоническим оркестром.

Отметим, первый Тбилисский международный музыкальный фестиваль прошел в 1993 году. Он был создан при поддержке тбилисского музыкально-культурного центра, тбилисского симфонического оркестра и мэрии Тбилиси.

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