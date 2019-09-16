Москва, , 09:51 — REGNUM Речь в фильме «Дорогие товарищи» пойдет не об увековечивании трагедии, а о восстановлении исторической справедливости». Об этом 15 сентября рассказал телеканалу «Культура» Андрей Кончаловский.

По его словам, сразу в нескольких городах прошли съемки нового фильма режиссера «Дорогие товарищи». фильм расскажет о трагических событиях лета 1962 года, которые произошли в Ростовской области, в Новочеркасске, когда военные расстреляли толпу бастующих рабочих.

По мнению режиссера, создание фильмов о 60−70−80 годах XX века необходимо для восстановления и понимания исторической достоверности, так как в последнее время чаще снимаются ленты, в которых тот период выглядит фальшиво и надуманно.

Известно, что главную роль исполнила супруга Андрея Кончаловского — Юлия Высоцкая, которая родом из Новочеркасска. Ее героиня Людмила — сотрудница Горкома партии, по сюжету оказывается в самой гуще событий.

Трагедия, которая легла в основу фильма, произошла в Новочеркасске 1 и 2 июня, когда рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода и, примкнувшие к ним горожане, устроили забастовку, требуя отменить повышение цен на продукты питания, повысить зарплату и улучшить условия труда. Для подавления бунта, правительству пришлось ввести в город армию. По официальным данным было убито 27 человек, ранено 90, 7 человек, которых назвали зачинщиками, были приговорены к высшей мере наказания, многие получили длительные тюремные сроки.