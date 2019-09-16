Лос-Анджелес, США, , 09:18 — REGNUM В сеть выложили короткометражную картину «Битва на большой скале», в основу которой легла франшиза «Мир Юрского периода». Фильм был опубликован 16 сентября на YouTube-канале Jurassic World.

Снял его режиссер Колин Треворроу («Мир Юрского периода»), он также выступил в качестве сценариста вместе с Эмили Кармайкл. События картины происходят спустя год после событий фильма «Мир юрского периода 2». По сюжету, семья из четырех человек пытается выжить после встречи с динозаврами.

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Напомним, фильм «Мир юрского периода 2» вышел на экраны в июне 2018 года, снял его режиссер Хуан Антонио Байона. При бюджете $170 млн картина собрала в мировом прокате более $1,3 млрд.

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