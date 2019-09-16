Ереван, , 09:29 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил режиссера армянского фильма с получением награды на Международном кинофестивале в Торонто. Об этом 16 сентября глава правительства сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Фильм режиссера Карина Ованнисяна «Я не одинок» получил приз на Международном кинофестивале в Торонто. Поздравляю», — написал глава правительства.

Фильм «Я не одинок» — документальное кино, в основу которого легла история бархатной революции, произошедшая в Армении в 2018 году. В фильме использованы интервью с Пашиняном, супругой главы правительства Анной Акопян, начальником полиции Валерием Осипяном, а также солистом группы System of a Down Сержем Танкяном и другими политическими деятелями, которые принимали участие в событиях.